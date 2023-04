Sarri aspetta il vero Ciro per la volata Champions

ROMA - Vero Ciro per lo scatto Champions. Se lo augura Sarri, deciso a rilanciarlo con gradualità. Non è poco a undici tappe dal traguardo, a patto di non perderlo di nuovo, come troppe volte è successo durante la stagione. Torna a Monza, si allena nel gruppo da martedì, bisognerà valutarne lo sforzo e il rodaggio. Sono pronosticabili sessanta o settanta minuti dopo l’ultimo stiramento, accusato allo stadio Maradona, inizio marzo. Immobile è una garanzia in prospettiva volata. Un formidabile volano per riacquistare profondità e pericolosità negli ultimi venti metri, il difetto della Lazio in tempi recenti. Mau, ecco la novità, è diventato uno specialista del corto muso coniato da Allegri: 1-0 a Napoli, stesso risultato con la Roma, appena 10 gol realizzati nelle ultime 13 partite ufficiali, comprese coppe. La tenuta difensiva gli ha consentito di capitalizzare al massimo il fatturato offensivo, crollato di colpo. Così è salito al secondo posto in attesa di decifrare il destino della Juve nel processo sportivo.

Quanti stop Un miracolo vero, si può dire, realizzato nella stagione peggiore di Ciro da quando indossa la maglia della Lazio. Si contano 20 presenze in 27 giornate di campionato, quelle effettive sarebbero quattro in meno: cambio chiesto per infortunio dopo 29 minuti con l’Udinese e al 15’ del primo tempo al Mapei di fronte al Sassuolo, gli assaggi entrando nel finale con Monza (4’ all’andata) e Fiorentina (gli ultimi 19’ all’Olimpico). Sarri, solo per onor di firma e solo pauracchio da agitare, lo ha portato in panchina nel doppio derby con la Roma. E’ mancato in sette partite di Serie A. Di fatto non c’è quasi mai stato nel nuovo anno. Un gol al Lecce, alla ripresa post Mondiale, e altri due a Salerno quando sembrava avesse imboccato la strada giusta e ritrovato il ritmo. Invece si è fermato di nuovo e adesso tornerà senza pretendere di essere già al top e con un innegabile vantaggio: potrà preparare e giocare una partita a settimana, avendo dal martedì al sabato la possibilità di recuperare lo sforzo e allenarsi bene. Una grande notizia considerando lo stress psicofisico a cui è stato sottoposto nelle ultime due stagioni in cui la Lazio, caso più unico che raro dalla Serie A alla C, ha scelto colpevolmente di non sostituire Caicedo e di lasciarlo senza una riserva adeguata.

Partenza In pagina riproduciamo presenze, minuti, gol e assenze di Ciro. Dall’inizio del campionato, Sarri lo ha avuto a tempo pieno soltanto in 16 partite su 27. I suoi 9 gol sono in buona parte raccolti tra metà agosto e ottobre, nella parte iniziale del torneo: alla nona giornata, tanto per dire, era in testa alla classifica marcatori di Serie A con 6 reti accanto ad Arnautovic. Nelle successive 18 giornate ha realizzato solo 3 gol. Mai successo che segnasse così poco. I guai si erano manifestati per la prima volta dopo la trasferta di Cremona (18 settembre) e nell’ultimo allenamento di Coverciano (22 settembre) prima del confronto di Nations tra Italia e Inghilterra. Il capitano della Lazio si è stirato a metà ottobre, ha accusato una lieve ricaduta a novembre, si è fermato due volte (per stiramenti differenti) a gennaio e inizio marzo. Viene da un anno sofferto e in cui si è allenato con pochissima regolarità. Tutto è cominciato nel maggio 2022, quando riportò una microfrattura al malleolo: due mesi di stop, le vacanze portando avanti la riabilitazione, i dolori avvertiti alla caviglia durante il ritiro di Auronzo. Origine E’ possibile che abbia compensato quei fastidi scaricando sui muscoli e assumendo una postura sbagliata. Lo staff medico della Lazio nelle ultime settimane, a causa dei frequenti stop, ha cercato di approfondire e studiare la natura e l’origine degli infortuni. Ciro ha bisogno, a 33 anni compiuti, di cicli regolari di recupero e di allenamenti, non esistono altre controindicazioni. E’ integro, possiede un’esplosività e una forza muscolare che gli consentiranno di essere competitivo a lungo.

