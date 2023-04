Lazio, Di Canio su Sarri: “Secondo con una punta. Il mio bar ne ha tre…”

ROMA - Paolo Di Canio e l’applauso a Maurizio Sarri. Per l’ex attaccante della Lazio è il tecnico il vero artefice di una stagione super. Biancocelesti secondi in classifica e in pole per la Champions quando mancano dieci giornate alla fine. Di Canio, a Sky Sport, ha commentato: “Sarri ha migliorato tutti. Giocatori che si erano adagiati e abituati a essere gli idoli si sono rimessi in discussione. Luis Alberto che corre e pressa, taglia e cuce, ha ritrovato il sorriso ed è imprescindibile per questa squadra. La Lazio gioca ed è la seconda miglior difesa d'Europa e la prima in Italia”.