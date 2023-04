Il circolo dei laziali

Fateci caso, perché non è un piccolo dettaglio. La Lazio esprime un calcio che è un invito per le famiglie a tornare allo stadio: naviga verso la Champions e ha 55 punti, uno in meno rispetto al 1999-2000, quando Eriksson le regalò lo scudetto. Ma non si distingue solo per l’ingegno di Sarri, elogiato in alcune interviste anche da due professori come Guardiola e Klopp. Oltre al suo gioco ragionato, con una filigrana di difficile imitazione, la Lazio possiede un’altra caratteristica molto rara, soprattutto in un mondo dove i calciatori si sentono spesso di passaggio e collezionano in carriera più maglie che tatuaggi. La diversità è che questa squadra può contare su un gruppo di giocatori-tifosi e su un blocco storico ad alta fedeltà. Pensate a Cataldi e a Romagnoli. Il mediano è cresciuto nel vivaio della Lazio, girava con la tessera della curva Nord in tasca. Andava all’Olimpico con la sciarpa, proprio come il difensore, che da bambino aveva in camera il poster di Nesta e sognava di ereditare il numero 13 dell’ex capitano. Desiderio mai nascosto, neppure quando frequentava Trigoria.

Una lazialità che ti invade

“La lazialità ti entra dentro, vorrei restare per sempre”, ha raccontato Sarri. Promessa sacra, già scolpita da Immobile, arrivato a Roma nel 2016 e autore di 193 gol. Uno slalom gigante che gli ha permesso di sorpassare tutti i miti: Piola, Signori, Chinaglia e Giordano. Ciro si è subito sentito nel posto giusto, un po’ come Sarri, diventato amico di Massimo Maestrelli, uno dei figli di Tommaso. Qui ha vinto una Coppa Italia e due Supercoppe, festeggiando tre dei suoi quattro titoli di capocannoniere. Leader e tifoso. Si considera quasi romano anche Felipe Anderson, brasiliano di Santa Maria. Ha giocato più campionati con la Lazio che nel Santos, il regno di Pelé. Settima stagione a Formello. È stato allenato da Petkovic, Reja, Pioli e Inzaghi, è tornato grazie a Sarri e a Lotito, pronti a scommettere sulla sua rinascita dopo i problemi vissuti nel West Ham di Moyes e nel Porto di Sergio Conceição, altro laziale di vecchia data. Felipe sembrava uscito dai radar, in Portogallo era finito ai margini: aveva giocato 389 minuti in un anno. Luis Alberto ha un legame fortissimo con il Siviglia e vorrebbe chiudere la carriera al Sánchez-Pizjuán. Ma si è tuffato nel mondo della Lazio da sette anni e ha vissuto l’ultimo derby con l’adrenalina di un ultrà. E’ un violinista, cambia musica alle partite. E gioca con il 10 sulle spalle, lo stesso numero di Frustalupi e D’Amico, tra i più amati nell’immaginario collettivo dei tifosi. Luis Alberto, Romagnoli e Pedro sono stati i primi a rispondere alle battute ironiche di Mourinho dopo l’eliminazione dei biancocelesti dalla Conference. Il Mago si è trasformato con l’aiuto di Sarri in una mezzala completa: un’evoluzione che ricorda il percorso di Bruno Fernandes nel Manchester United. La sua vita ruota intorno alla famiglia e al centro di Formello, proprio come quella di Milinkovic, che Sarri chiama con affetto Sergio e spera di trattenere, magari convincendolo a prolungare il contratto che scade nel 2024. Il serbo è stato portato a Roma da Tare: per rispettare l’impegno preso con il ds, nell’estate del 2015 s i era rifiutato di firmare per la Fiorentina, lasciando gli uffici del club toscano e risalendo in macchina. Milinkovic è lo straniero che ha segnato più gol nella storia della Lazio: sessantacinque.

Vincoli sentimentali

Un gancio affettivo che unisce all’ambiente anche Patric, otto stagioni nella Capitale, dopo l’esperienza nella Barcellona B di Eusebio Sacristan e il debutto nella Liga con il tecnico Gerardo Martino. La Lazio si è trasformata in un vincolo robusto per Lazzari (quarto campionato), Zaccagni (gol con selfie tra i tifosi nell’ultimo derby) e Marusic, a Formello da sei anni. Loro, come tanti altri, sono cresciuti con i consigli di Stefan Radu, soprannominato dai compagni il “boss”, 426 partite, record di presenze, sedici campionati, sei trofei, una maglia che è il manifesto della sua carriera. E’ il capo di questo circolo di laziali, nel quale è entrato da due mesi Luca Pellegrini, pronto a chiarire subito un concetto: “Questa è la squadra del mio cuore”. Sentimento condiviso anche da Igli Tare. Lotito lo portò a Roma nel 2005 per farlo giocare vicino a Rocchi. E nel 2008, dopo tre anni da centravanti, gli propose il ruolo di ds, al posto di Sabatini. Un matrimonio unico, nel villaggio globale della Serie A.