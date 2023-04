Lazio-Juve, Olimpico infiammato: il dato sugli spettatori

ROMA - I tifosi della Lazio pronti ad una grande notte. All’Olimpico arriva la Juve e lo stadio si riempie per dare carica alla squadra di Maurizio Sarri. Attesi oltre 50mila spettatori, di cui almeno 40-45mila sono laziali. Si contano 25mila abbonati, più i circa 2.000 abbonamenti ‘Cucciolone’ riscattati. “Per Lazio-Juve c’è tanta disponibilità in Curva Maestrelli, per ora aperta solo ai tifosi della Lazio che possono acquistare fino a 4 tagliandi a testa”, le parole di Marco Canigiani, responsabile marketing. E la società biancoceleste sta studiando anche un pacchetto per incentivare le presenze allo stadio nel rush finale che vale la Champions. Tutti allo stadio per sognare il quarto posto. C’è voglia di Lazio, di stringersi intorno alla squadra nel momento più importante della stagione.