Lazio, Immobile ora scalpita: ecco i numeri contro la Juve

ROMA - Ciro Immobile ha terminato il rodaggio, è pronto a riprendersi una maglia da titolare al centro dell’attacco. Lo farà sabato sera contro la Juve, una delle sue ex squadre. In bianconero è cresciuto sino all’esordio . Poi è diventato grande altrove. Nessuna voglia di rivincita, ma vuole un gol per tornare a tutti gli effetti protagonista.

Immobile contro la Juve

Ciro ha sfidato i bianconeri 20 volte in carriera tra Serie A, Champions League (con la maglia del Borussia Dortmund) Supercoppa Italiana e Coppa Italia. Il bilancio: 4 vittorie, 1 pareggio e 15 sconfitte. Ha segnato 6 gol e servito 2 assist. Storiche le due doppiette realizzate con la Lazio. Il 14 ottobre del 2017 all’Allianz Stadium e i biancocelesti vinsero 2-1. L’altra qualche mese prima, ovvero il 13 agosto del 2017 in finale di Supercoppa Italiana all’Olimpico. Vittoria per 3-2 e festa speciale. Non segna dallo scorso 19 febbraio, due gol alla Salernitana. Poi l’ennesimo infortunio e il recupero senza rischi. Nel 2023 ha collezionato solo 3 reti. É tempo del gran finale, è tempo di tornare ad esultare. Immobile scalpita.