Lazio, il caso plusvalenze e la paura dei tifosi: “Penalizzati come la Juve?”

ROMA - Il sogno Champions è stato affiancato dalla paura per una penalizzazione. Il fresco caso plusvalenze, che ha investito anche la Lazio, ha scosso i tifosi biancocelesti. Sui social laziali, da ieri quando è uscita la notizia delle perquisizioni da parte della Guardia di Finanza nel centro sportivo di Formello, non si parla d’altro. C’è la paura di una penalizzazione sportiva proprio come accaduto alla Juve con -15 punti in questo campionato. Una situazione in divenire che aleggia come uno spettro.