Immobile cuoro d'oro: l'abbraccio con i bimbi malati è da brividi

ROMA - Ciro e Jessica Immobile in visita all'ospedale 'Bambino Gesù'. Non è la prima volta che il bomber della Lazio, accompagnato dalla moglie, fa visita ai bambini ricoverati nell’ospedale pediatrico di Roma. Incontro pre pasquale per donare sorrisi, abbracci e parole dolci. “Carichi di dolcezza, non solo delle uova di Pasqua che hanno consegnato stanza per stanza, letto per letto. Ma anche per gli autografi, le foto ricordo, il regalo dell'emozione dell'incontro con un campione. Qualcuno è rimasto un po' stupito e sopraffatto per questa visita inaspettata, qualcuno, come la piccola C., talmente a proprio agio da ringraziare con un abbraccio”, le parole dall’account Instagram dell’ospedale. E il giocatore della Lazio ha subito commentato: “Grazie a voi per il super lavoro che fate per aiutare questi piccoli campioni”. Ciro è sempre disponibile a visite solidali, soprattutto quando si tratta di bambini. E si carica così, con la forza di questi piccoli campioni, in vista della Juve.