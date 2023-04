Rivivi la diretta conferenza Sarri: "Con lo Spezia è una Parigi-Roubaix. Post Juve? Noi penalizzati"

FORMELLO - Maurizio Sarri ha presentato la gara tra Spezia e Lazio. Anticipo del venerdì sera per i biancocelesti, sempre secondi, che continuano a cullare il sogno Champions. Momento molto positivo dopo le ultime vittorie, ma il tecnico ha paura di cali di tensione già visti in stagione: "Sono della teoria che bisogna pensare battaglia dopo battaglia, chi pensa a sabato mattina fa un errore clamoroso". Di seguito le sue parole in conferenza stampa.

14:15

Lazio, tutte le tappe sino a fine stagione

Trasferta contro lo Spezia, poi match in casa con il Torino il 22 aprile. Ancora trasferta contro l’Inter, poi Sassuolo all’Olimpico e di nuovo a San Siro per il Milan. Le ultime quattro: Lecce in casa, Udinese in trasferta, Cremonese in casa e Empoli in trasferta. Questo il calendario della Lazio sino a fine stagione.

14:00

Il momento dello Spezia in vista della Lazio

Lo Spezia è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A, con Leonardo Semplici in panchina; nelle ultime due sfide, i liguri hanno realizzato tre reti, dopo che erano rimasti a secco nelle cinque precedenti. Nelle ultime cinque partite di campionato non ha mai incassato più di un gol: per i liguri è la miglior striscia di gare senza almeno due reti subite in Serie A.

13:45

Il momento della Lazio in vista dello Spezia

La Lazio ha vinto sei delle ultime sette partite (1N) di Serie A: tante vittorie quante nelle precedenti 14 (4N, 4P). E il dato sulla difesa è super: ha tenuto la porta inviolata nelle ultime quattro trasferte di Serie A e non fa meglio dal suo record di cinque registrato nel 1998, sotto la guida di Sven-Goran Eriksson.

13:31

Le polemiche post Lazio-Juve secondo Sarri

"Il colmo è che siamo usciti con la sensazione di essere penalizzati, sui giornali leggo diversi commenti. Il gol subito è irregolare, Rabiot mentre colpisce il pallone calpesta Provedel. C'erano tante ammonizioni non date. Il fallo su Zaccagni? Parliamone, l'inizio dell'impatto è la linea. Ma questo non ci interessa assolutamente, poi diventano tutti alibi. Irrati è un buon arbitro, si spera che faccia una grande partita".

13:28

Gli obiettivi della stagione

"In Champions ci si deve arrivare tramite il campionato. Quel livello non ci compete, siamo andati fuori in Europa League e Conference. Ora è fuori luogo. Il campionato poi ci apre prospettive che dobbiamo essere bravi a cogliere. Le Final Four di Supercoppa? Pensiamo all'obiettivo che ci siamo prefissati, poi vediamo. Sono della teoria che bisogna pensare battaglia dopo battaglia, chi pensa a sabato mattina fa un errore clamoroso. A livello tattico ci sono sempre margini per migliorare, c'è sempre modo di andare a letto incazzati la sera".

13:25

Sarri e la sfida con lo Spezia

"Se non si è focalizzati al massimo andiamo in difficoltà. Loro sono aggressivi, ti ritrovi la gente addosso, il campo è ridotto, e hanno momenti di palleggio di buon livello. Se ti trovi lì dentro senza avere le stesse motivazioni paghi di sicuro in un ambiente così. Le altre big in Europa e noi no? Il fatto che non ci siamo vuol dire che non ce lo meritiamo".

13:24

Il futuro di Pedro

Pedro, uomo in più di una Lazio che vola, è in scadenza di contratto a giugno. Sarri dice la sua sulla questione: "Mi sembra molto convinto per quello che ci ho parlato io".

13:20

Vecino e Cataldi

"Vecino ha questo problema al ginocchio, gli dà un po' fastidio da giorni, ieri era peggio rispetto a prima. Si è fermato, vediamo tra 3-4 giorni se recuperarlo. A Cataldi manca un pizzico di cilindrata, spende tanto e fa fatica nel tratto finale di gara. Ma preferisco uno così, che spara tutto, rispetto a uno che si gestisce. Per il resto si sta specializzando nel ruolo, che prevede una 50ina di partite in quella posizione. Un ruolo da specialisti, è una cazzata dire il contrario. Mi sembra che lui si stia specializzando. Che tappa è domani? Una Parigi-Roubaix dove ci sono tratti in cui può succedere di tutto".

13:19

Il futuro con la Lazio

"Ora siamo focalizzati sul campionato in modo totale. Ci ritroviamo in uno dei momenti decisivi, non è il caso di disperdere energie".

13:17

Le condizioni di Immobile

"Vediamo, sembra in crescita, da 2 settimane si allena con continuità. Di sicuro non può essere al 100%, ma è in crescita. Vediamo domani quanto ci può dare".

13:15

Inizia la conferenza di Sarri

Il tecnico ha preso la parola nella sala stampa di Formello. Si inizia a parlare dello Spezia: "Fa parte dello sport, serve capacità di azzerare tutto e ritrovare motivazioni. Domani ci aspetta una gara difficile, l'ambiente è particolare, nelle ultime 6 sfide hanno perso una sola volta e hanno battutto l'Inter in casa. Ci sono tanti rischi, il primo da evitare è pensare alla vittoria con la Juve. Una vittoria che sento più mia? Quella di domani se ci riusciamo. Sarebbe la classica partita in cui potremmo peccare di superficialità, la prestazione di domani mi renderebbe contento per la mentalità".

13:00

Lazio, Provedel è l’ex speciale

Il portiere friulano torna per la prima volta nella città che lo ha consacrato. Oggi con la maglia della Lazio colleziona clean sheet: sono 17 in 29 giornate. La miglior difesa del campionato, quella biancoceleste, è tale anche grazie al super portiere.

12:45

La voglia di secondo posto

Dal 2004, con Claudio Lotito presidente, mai la Lazio è arrivata seconda. Due terzi posti (2007 e 2015). Eriksson nel 1999, Zeman nel 1994 e Piola 1937 gli unici a salire così in alto.

12:30

Lazio, Sarri presenta il match con lo Spezia

Trasferta insidiosa per la Lazio di Maurizio Sarri, impegnata nell'anticipo di venerdì sera al Picco contro lo Spezia. Serve dare ancora continuità dopo i successi con Roma, Monza e Juve. I biancocelesti attraversano un momento molto positivo, ma occhio ai cali di tensione. In conferenza stampa, alle 13:15, il tecnico presenterà la gara.

S.S. Lazio Training Center - Formello