Lazio, ecco cosa può valere il secondo posto in campionato

Ci sono almeno due buoni motivi, sotto forma di ricavi finanziari e di visibilità del brand, per rincorrere il secondo posto, non solo il prestigio e la soddisfazione di un piazzamento mai centrato nella gestione di Lotito. La legge Melandri relativa ai diritti tv da ripartire tra le venti società di Serie A riserva un 12% dei proventi in base al piazzamento nell’ultimo campionato. Le cifre dovrebbero essere le stesse elargite nella passata stagione: 17,5 milioni alla vincente dello scudetto; 14,5 alla seconda; 12,5 alla terza; 10,5 alla quarta; 9 alla quinta; 7,7 alla sesta. La qualificazione ai gironi di Champions genera introiti garantiti di circa 40-50 milioni, escluso il botteghino.