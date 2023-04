Pro Recco, risposta durissima a Sarri: "Lazio fuori dalla Coppa, noi invece..."

La vittoria contro lo Spezia, la quarta consecutiva in campionato e la settima nelle ultime otto gare, lancia la Lazio in campionato. A otto turni dalla fine, i biancocelesti (con una partita in più) hanno ora dieci punti di vantaggio sull'Inter, che occupa la quinta posizione in classifica. Sarri si gode il momento della Lazio e pensa al futuro. Alla domanda su quanti calciatori chiederebbe a Lotito per il futuro, il tecnico risponde: "Undici per il campionato, undici per la Coppa e undici per la Coppa Italia, come la Pro Recco nella Pallanuoto".