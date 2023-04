Lazio, incidente Immobile: l’avvocato fa il punto della situazione

Il punto sulla questione legale

“Allo stato nessuna contestazione è stata notificata al mio assistito, segno che non ci sono responsabilità accertate immediatamente, ma il contrario. Le autorità intervenute stanno facendo accertamenti. La fiducia nel loro operato è piena così come la disponibilità a favorirle. Quanto alla notizia di un esposto per il reato di interruzione di pubblico servizio da parte di Codacons, sono certo si tratti di una contestazione “forzata” dal momento che tale reato necessita dell’elemento soggettivo del “dolo generico”, ossia, la consapevolezza e l’intenzione di interrompere il pubblico servizio. Nel caso concreto, pertanto, mancherebbe sia l’intenzione sia la colpa grave accertata. Per di più, anche se una colpa fosse stata contestata, non basterebbe per configurare automaticamente il dolo nel caso concreto”. La chiosa finale: “Invito tutti a rispettare il momento delicato di una ragazzo, un padre e un professionista esemplare”.