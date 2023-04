Lazio, incidente Immobile: semaforo non funzionante? Arriva la smentita...

La smentita

Il semaforo è "perfettamente funzionante" si legge nella nota. "Come hanno evidenziato le verifiche subito effettuate, l'impianto era ed è in piena efficienza - prosegue Roma Servizi per la Mobilità -. Le risultanze tecniche dei controlli sul funzionamento saranno messe a disposizione della Polizia locale". Lo schianto violentissimo è avvenuto intorno alle 8.30 di domenica (16 aprile), tra il Suv (un Land Rover Defender) con a bordo il capitano della Lazio e le sue due giovani figlie, e un tram della linea 19, nella zona di piazza Cinque Giornate a Roma (all'incrocio con Ponte Matteotti tra i quartieri Prati e Flaminio). L'incidente ha provocato complessivamente 12 feriti, per fortuna nessuno in modo grave.