Lazio e Auronzo ancora insieme: ritiro confermato sino al 2025

ROMA - Da sedici anni la Lazio va in ritiro ad Auronzo di Cadore. E la sede della preparazione estiva non cambierà almeno per altri due anni. Raggiunto l’accordo per andare avanti insieme per le stagioni 2024 e 2025. "Il Comune di Auronzo di Cadore e la società Media Sport Event Group comunicano di aver raggiunto un accordo biennale riguardo la possibilità di ospitare il ritiro della SS Lazio per le prossime stagioni 2024 e 2025. L’accordo è stato raggiunto grazie alla cooperazione tra il sindaco Dario Vecelio insieme a tutta la sua amministrazione e la Media Sport Event Group - in persona del suo presidente Sig. Gianni Lacchè. La società Media Sport Event Group al fine di raggiungere l’accordo ha manifestato disponibilità di farsi carico di parte delle spese inerenti i ritiri". E il paese delle Tre Cime di Lavaredo è già in fibrillazione per luglio. Immobile e compagni sono in arrivo.