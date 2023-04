Lazio, Immobile ora sorride: "Peggio è passato, vogliamo dimenticare tutto"

ROMA - Lo schianto in macchina, la botta, l'apprensione per le figlie a bordo. Non sono stati giorni facili per Ciro Immobile. Ora il bomber della Lazio è tornato a casa. Foto con la famiglia al completo, volti sorridenti e una vistosa fasciatura alla mano per Ciro. Mentre la piccola Giorgia indossa un collarino. Sono i segni dell'incidente. Nulla di grave, ma tanta tanta paura. "Grazie per tutti i messaggi pieni d’amore che ci avete mandato e soprattutto grazie ai dottori, agli infermieri che in questi giorni hanno fatto il possibile per farci stare bene", ha scritto Immobile su Instagram. "Possiamo dire che il peggio è passato vogliamo solo dimenticare e andare avanti e ringraziare Dio per aver protetto le mie bimbe , me e tutte le persone coinvolte". Ciro cuore d'oro si è preoccupato per le bimbe e per i passeggeri del tram. Ora vuole dimenticare tutto questo, pensare di nuovo al campo. Il suo habitat preferito.