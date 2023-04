Lazio-Torino, Sarri con il dubbio in regia: Vecino si candida

FORMELLO - Matias Vecino ieri in gruppo, conferme sui progressi fatti dopo lo stop per fastidi al ginocchio. Contro lo Spezia è rimasto fuori dai convocati, ora è pronto a giocare titolare al netto dell'assenza di Danilo Cataldi. L'ex Primavera out per squalifica. Sarri ha in testa anche di lanciare Marcos Antonio. Rappresenta l'unico dubbio alla vigilia di Lazio-Torino. Il brasiliano vive un momento speciale dopo la rete realizzata con lo Spezia. Eppure Vecino resta avanti nelle gerarchie, seppur non al meglio. In sede di rifinitura verrà sciolto il dubbio. Conferme per quanto riguarda il resto della squadra. Casale torna al centro con Romagnoli. Davanti, senza Immobile, toccherà di nuovo a Felipe Anderson con Zaccagni e Pedro.