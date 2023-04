Lazio, Provedel e la missione riscatto: i numeri contro l’Inter

ROMA - Niente panico, tutto sotto controllo. L’errore di Ivan Provedel contro il Torino, il primo della stagione, non cambia il giudizio finale. Il portiere ex Spezia è un valore aggiunto di una difesa solida, ancora la migliore del campionato. Il portiere della Lazio sul mancino di Ilic ha calcolato male il tempo del tiro: è andato a terra, il pallone ha rimbalzato davanti alla sua mano ed è finito in rete. Un errore, non una papera. Ivan, forte tra i pali e di testa, da giorni culla il desiderio di riscatto già con l’Inter.