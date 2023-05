Lazio, Vecino da valutare: Sarri già pensa al Milan

ROMA - Non c’è tempo per festeggiare di nuovo il secondo posto, la Lazio torna in campo e pensa al Milan. Trasferta che vale metà Champions in programma sabato alle ore 15. Sarri deve fare i conti con gli infortunati. Cataldi resta out. ”Ha ricevuto un trauma contusivo al polpaccio destro nella sfida contro l'Inter. Il calciatore è stato sottoposto a trattamenti e terapie adeguate poiché la contusione ha determinato un ematoma al polpaccio. Ora stiamo lavorando per assorbire il versamento”, le parole del prof. Rodia. Ieri si è fermato anche Vecino. Il dottore nel post partita è stato cauto: “Ha avvertito un fastidio al flessore destro, ma si è fermato subito. Ora valuteremo cosa è successo”. Possibile stiramento. In regia a San Siro toccherà ancora a Marcos Antonio.