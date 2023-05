Lazio, Immobile e il messaggio alla squadra dopo lo sfogo: "Grandi!"

ROMA - Un gol annullato e una forma in netta crescita. Poi la sostituzione e la rabbia in panchina. Botte sul vetro, urla, la calma. Ciro Immobile ha vissuto contro il Sassuolo una partita soprattutto di nervi. Lo sfogo non contro Sarri, che l'ha tolto ancora una volta nel secondo tempo, ma con se stesso per non essere riuscito a segnare. Tutto alle spalle. Troppo importante vincere e ritrovare il secondo posto. Dopo la vittoria sul Sassuolo ecco il post Instagram per la squadra: "Un passo alla volta, grandi ragazzi". Tanti i commenti dei tifosi che incitano il capitano biancoceleste. Ora all'orizzonte una nuova sfida: quella contro il Milan che vale metà qualificazione Champions.