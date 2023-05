Lazio, i calcoli per la Champions: ecco quanti punti mancano

ROMA - Calcolatrice, fogli, somme. Quanti punti mancano alla Lazio per centrare matematicamente la Champions League? Ai biancocelesti per entrare tra le prime quattro squadre mancano 9 punti nel caso in cui Atalanta, Milan e Roma vincessero le ultime cinque partite e chiudessero a quota 73 (con ex aequo nella classifica avulsa, con Juve e Inter dietro, favorito è Sarri).