Milan-Lazio, i convocati di Sarri: c'è Zaccagni

MILANO - Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Milan (ore 15:00) allo Stadio Giuseppe Meazza. Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel; Difensori: Casale, Fares, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Radu, Romagnoli; Centrocampisti: Basic, Bertini, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic; Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni. C'è Mattia Zaccagni, non al meglio per un affaticamente muscolare. Da capire se potrà scendere in campo nel tridente, altrimenti pronto Pedro. Non figurano tra i convocati Danilo Cataldi e Matias Vecino. Il primo è out per una botta al polpaccio. Il secondo per una lesione muscolare.