Lazio Primavera, è promozione: basta il pareggio con il Cosenza

ROMA - Almeno un punto per volare in Primavera 1. E la Lazio baby di Sanderra non sbaglia. È 1-1 al Fersini contro il Cosenza, con il gol biancoceleste di Balde (su rigore). Di Difatta la rete dei calabresi. Tutto è accaduto nel primo tempo. Poi il via alla festa davanti agli occhi del dg Enrico Lotito e del ds Angelo Fabiani, entrambi in carica dall’estate scorsa. La galoppata iniziata in autunno è alla fine vincente. Da novembre in poi è iniziata la scalata: 18 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta nelle successive 21 gare. Un passo che soltanto l’Ascoli è riuscito a tenere, almeno fino allo scivolone della settimana scorsa proprio sul campo del Cosenza (0-0). Fa festa la Lazio, che chiudere la stagione a Perugia per l'ultima giornata di un campionato vinto. Dalla prossima stagione sarà Primavera 1.