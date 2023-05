Lazio, nuovi calcoli per la Champions: ecco quanto manca

ROMA - Inserire di nuovo la marcia e riprendere a correre per la Champions. La Lazio riparte dall’Olimpico ospitando il Lecce. Le due sconfitte con Inter e Milan nelle ultime tre partite hanno fatto male. Ma tutto rimane in gioco. E allora via ad altri calcoli per arrivare nella grande Europa quando mancano quattro match alla fine. A Sarri di punti per andare in Champions ne occorrono 9. Potrebbero bastarne 6 o 7 se il Milan non dovesse vincere con la Juve all'Allianz Stadium alla penultima giornata.