Lazio-Lecce 2-2, le pagelle biancocelesti: Felipe Anderson opaco

La Lazio batte al minimo, niente è da lei. Il gol di Milinkovic evita il panico.

Provedel 6

Non è più tempo di clean sheet. Senza colpe sulla doppietta di Oudin. Aveva intuito l’angolo del rigore. Coi pugni contro un fendente di Banda.

Lazzari 5

Il giallo dopo 8 minuti e ha rischiato il rosso scambiandosi scortesie con Banda. Affondi palpitanti, rifiniture sballate.

Casale 5,5

Quasi tutta la difesa è uscita stropicciata, anche lui molto meno squillante.

Romagnoli 6

Tiene bottega più di tutti, i pericoli del Lecce non sono arrivati dalle sue parti.

Hysaj 5

Provoca il rigore su Blin. E’ in ritardo quando Gendrey disegna l’assist del pareggio.

Lu.Pellegrini (13’ st) 6

In perenne agguato, ha cambiato marcia alla Lazio. Cross, varchi, munizioni. Ha dato tutto quello che poteva dare. Il 2-2 nasce da un suo cross dopo un tunnel su Gonzalez.

S. Milinkovic 6

Biblico il gol al 94’ e passa la paura. Ha colpito dopo una partita vissuta sferragliando, dando spallate, lanciando delle ripartenze, tirando bene e male, chiedendo un rigore.

Marcos Antonio 5

Non riesce a fare reparto, a sopportare il peso degli assalti. Mal disposto nell’azione del pareggio, vagando per il centrocampo non ha fatto pressing su Hjulmand né è riuscito a fare schermo su Oudin.

Basic (28’ st) 5,5

Ha provato a mordere.

Luis Alberto 5

Era valso un tesoro l’assist per Ciro, specialità della premiata ditta. Poi s’è fatto soffiare il pallone da Colombo e il Lecce ha colpito. Ha chiuso regista.

Felipe Anderson 5

Inizio mesto, fuori dopo 45’. Spremuto al massimo, aveva garantito solo qualche sponda.

Pedro (13’ st) 6

Palpiti a raffica: il palo al 92’ e il cross che ha spalancato il 2-2. Accelerazioni vecchia maniera.

Immobile 6

Il gol, una liberazione dopo 243 giorni di digiuno all’Olimpico in campionato. Un altro gliel’ha tolto Falcone.

Zaccagni 5

Non sprigiona più furore. Neppure la forza di un assalto, di un sussulto.