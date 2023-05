Lazio, emergenza regista per Udine: le idee di Sarri

FORMELLO - Avanti tutta sulle prove anti Udinese, alla Dacia Arena la Lazio non può sbagliare. Servono 5 punti per la Champions, 3 si spera di conquistarli in trasferta domenica sera. Il dubbio per Sarri è tutto in mezzo al campo . Cataldi è ancora infortunato, si è sottoposto a nuovi controlli al polpaccio: è a rischio anche la presenza con la Cremonese. Marcos Antonio soffre sempre di fastidi alla caviglia. Solo Vecino fa sorridere il tecnico.

Lazio verso Udinese: chi sarà il regista

Vecino è pronto a rientrare dopo aver saltato Milan e Lecce per la lesione muscolare (bicipite femorale destro). L’ultima seduta ha rassicurato tutti, l’ex Inter si vuole riprendere la maglia da titolare. Farà il regista come già accaduto in questa stagione. L’alternativa? Spostare Luis Alberto in mezzo al campo, una soluzione vista in alcune parti delle ultime partite. Per oggi Sarri ha concesso altre 24 ore di relax, la rosa si ritroverà domani pomeriggio per l'allenamento dell'antivigilia.