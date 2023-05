Lazio, i dubbi sul regista: le idee di Sarri per l’Udinese

ROMA - Cabina di regia in emergenza, la Lazio sfida l’Udinese con più di un dubbio a centrocampo. In questo finale di stagione bisogna fare i conti con gli infortuni. Cataldi e Marcos Antonio sono rimasti a Roma , c’è solo Vecino che può ricoprire quel ruolo. Ma l’ex Inter non è al meglio, sino a mercoledì si è allenato gestendosi. Viene da un infortunio muscolare. Toccherà a lui dall’inizio alla Dacia Arena, ma è già pronta una staffetta.

Lazio, le soluzioni di Sarri in mezzo al campo

Vecino non ha tutti i 90’ nelle gambe e allora spazio alla soluzione Luis Alberto in regia. Il Mago si era spostato in quella posizione nel match contro il Sassuolo (nel finale). É lui il piano B contro l’Udinese. In panchina a centrocampo ci sono solo Basic e Bertini. Il baby biancoceleste attende ancora l’esordio con Sarri. A Roma è rimasto pure Pellegrini, non al meglio dopo la rifinitura di ieri (accusato un calo di pressione).