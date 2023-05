Lazio, la risposta a Marino in un comunicato: “Inaccettabile!”

ROMA - Un post partita ricco di polemiche quello tra Udinese e Lazio. Il direttore bianconero Pierpaolo Marino ha parlato a Dazn accusando lo staff biancoceleste di aver in qualche modo influenzato l’arbitro. E contestato poi a gran voce il rigore concesso su Immobile. La società biancoceleste, con un comunicato che riporta le parole del responsabile della comunicazione del club, Roberto Rao, ha risposto: “Le dichiarazioni del direttore Marino sulla simulazione di Immobile nell’episodio del rigore sono inappropriate, quelle sul presunto condizionamento dell’arbitro sono invece da ritenersi inaccettabili da parte della S.S. Lazio”. La società rispedisce al mittente le accuse, si difende e guarda avanti. La sfida con l'Udinese è già il passato, ora servono solo due punti nelle ultime due partite per festeggiare, tutti insieme, un posto in Champions League.