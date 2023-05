Lazio, la Champions è aritmetica grazie al -10 alla Juve!

ROMA - La notizia che è stata una mazzata per i tifosi della Juve ha invece consentito di far festa a quelli della Lazio , che grazie al -10 inflitto ai bianconeri dalla Corte d'appello federale raggiunge con due turni di anticipo sulla fine del campionato il tanto ambito traguardo della Champions League .

Juve penalizzata: perché la Lazio è già in Champions

Pur vincendo a Empoli nell'ultimo match della 36ª giornata di Serie A gli uomini di Massimiliano Allegri salirebbero a quota 62 punti, a -6 dalla Lazio (a +1 sull'Atalanta attualmente quinta e ormai impossibilitata a raggiungere i biancocelesti). Qualora dovessero vincere le ultime due partite i bianconeri potrebbero agganciare i biancocelesti (in parità gli scontri diretti, conterebbe la differenza reti) ma per farlo fermerebbero il Milan (alla penultima giornata c'è lo scontro diretto allo Stadium) che è ora quarto a -4 dalla squadra di Sarri: solo una delle due squadre dunque può ambire a sorpassare la Lazio, che ha così il posto in Champions League già in tasca ancor prima di sfidare la Cremonese all'Olimpico e poi l'Empoli al Castellani nell'ultimo turno di campionato.