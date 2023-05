Lazio, la Champions ti fa ricca: ecco quanto può incassare

Lazio, le cifre ipotetiche dalla Champions: i numeri

Ogni squadra qualificata in Champions ha un bonus di partecipazione di circa 15 milioni di euro. Un altro incasso arriva dal ranking Uefa (la Lazio oggi è 42esima, si stimano una decina di milioni). E poi una parte dei soldi arrivano dalla posizione in Serie A. La Lazio, se arriverà seconda, incasserebbe circa 6 milioni di euro. Queste voci si aggiungono al market pool, ai risultati nel girone, all’eventuale passaggio dei turni. Tradotto: la società biancoceleste potrebbe incassare dai 40 ai 60 milioni di euro. Non è finita: ci sono altri 4,5 milioni di ricavi con la qualificazione alla Final Four di Supercoppa in Arabia Saudita nel gennaio 2024. Risorse importanti.

Il bilancio della Lazio: la Champions aiuta

Lotito ha chiuso l'ultimo semestrale con un netto negativo di 21,4 milioni di euro. Bilancio sano se messo in confronto con altri club di Serie A. E ora la relazione del prossimo 30 giugno, quando il rosso potrebbe anche aumentare, fa meno paura. La Champions aiuta nei conti della società e sul mercato. Fondamentale era chiudere il campionato tra le prime quattro: missione compiuta.