Lazio, come brilla Romero: super gol con l’Argentina

ROMA - Ha salutato già la Lazio per andare a giocare il Mondiale Under 20 con l’Argentina, Luka Romero. Esperienza troppo bella, una vetrina perfetta per un 18enne in cerca di una rampa di lancio (e di una squadra). Il contratto con il club biancoceleste scadrà il prossimo 30 giugno. Non verrà rinnovato, troppi i 5 milioni richiesti dall’agente Ramadani per la firma. Andrà via a zero. Ma intanto il classe 2004, un gol in stagione agli ordini di Sarri, brilla con la sua Argentina. Rete ‘alla Messi’ contro la Nuova Zelanda: palla recuperata sulla trequarti e missile mancino che finisce dentro la porta. Strappa applausi dai tifosi argentini e da quelli laziali. Secondo gol di fila dopo quello al Guatemala. Pedro, suo padrino in biancoceleste, commenta con l'emoji degli applausi su Instagram. Romero è destinato a salutare la Lazio. Ora tante squadre lo guardano con attenzione, c'è il suo futuro in ballo. Di certo, al momento, c'è solo che Luka sta mettendo in mostra le sue qualità.