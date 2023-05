Lazio, obiettivo secondo posto: le idee di Sarri per la Cremonese

FORMELLO - Cremonese ed Empoli, servono altri due punti per la ciliegina secondo posto su una stagione super. La Lazio non vuole rovinarsi la festa domenica all’Olimpico contro l’ex Ballardini già retrocesso. Ci sarà un vero e proprio party per celebrare i dieci anni dalla vittoria della Coppa Italia 2013 e per la Champions League ritrovata. Sarri non accetta cali di tensione, manderà in campo la formazione migliore. Ieri intanto ha perso Marusic: operazione per ernia inguinale. Con Cataldi hanno già chiuso la stagione.