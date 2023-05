Lazio, la festa continua fino a domani: le iniziative

ROMA - L ’eterno ritorno del 26 maggio, il giorno che corre e ricorre senza tregua del tempo. E’ stato celebrato ieri da tutti i laziali come una cerimonia calcistico-religiosa. Il buon 26 maggio, come ogni anno, soprattutto nel decennale, lo ha dato Senad Lulic che una volta all’anno si fa sentire: «Per sempre! 26.05.2013», il post apparso su Instagram, diventato citazione. Troppo semplice chiamarlo eroe, è un Cesare moderno per la Lazio. Il 26 maggio, momento canonico, è stato festeggiato, solennizzato ancora di più dieci anni dopo il trionfo. In tutta Roma sono apparsi manifesti con la scritta “Lulic 71”. Per tutta la giornata di ieri si sono ascoltate testimonianze degli eroi del 26 maggio 2013. Ogni intervista e ogni iniziativa hanno avuto il carattere del rito. Ma l’epicentro dei festeggiamenti sarà l’Olimpico. Domani, prima di Lazio-Cremonese, si vivranno le celebrazioni principali. La Lazio ha invitato i paladini di quel giorno, campioni di Roma, alla passerella. Lulic sarà il più atteso, l’addio del 2021 era stato rovinato dalla pandemia, dagli stadi chiusi e dalla rottura con Lotito. Lulic non è mai stato sacralizzato e salutato dal popolo laziale dopo la decisione di lasciare il calcio, è un debito da assolvere da parte della Lazio . L’invito era partito nelle scorse settimane, Senad aveva dato l’assenso, dopo un contatto con Lotito ha tenuto tutti sulle spine. Certe ferite, basta poco, si riaprono. Se verrà, come tutti si augurano, lo farà solo per amore e rispetto verso i laziali. Ci saranno Marchetti, Candreva, Biava, Konko, Hernanes, Cana, Crecco, Ledesma, Mauri, Floccari, Brocchi, Bizzarri oltre Radu. Non ci sarà Petkovic, saranno presenti i collaboratori dell’epoca (Manicone, Rongoni e Jesse Fioranelli). Gli inviti erano stati allargati a tutti i giocatori presenti quel giorno, non tutti hanno potuto rispondere presente, tra questi Gonzalez e Onazi.

Lazio, la festa all'Olimpico: il dato sugli spettatori

All’Olimpico sono attesi oltre 57.000 spettatori. Il sold out non ci sarà perché il GOS non ha dato l’ok all’apertura dei Distinti-Sud Ovest ai laziali. Seicento tifosi erano riusciti a comprare il biglietto, saranno spostati in Monte Mario a meno che non vengano posizionati nella Maestrelli, a questo punto ci sarebbero 600 posti liberi in Monte Mario. Prima si celebrerà il 26 maggio, poi l’addio di Radu. Sarà la domenica del decennale e della Champions sognando il secondo posto. A fine serata mega torta celebrativa, evento riservato dentro l’Olimpico alla Lazio di oggi e di ieri. Le voci. Il 26 maggio ieri è stato rivissuto attraverso le parole di tanti amati ex. Cristian Ledesma è stato ospite a Formello, sono state realizzate interviste tv anche con Mauri , Brocchi e Floccari. Ledesma è stato immortalato con la Coppa Italia in mano: «Guardando i miei compagni avevo la consapevolezza che la squadra avesse lo sguardo giusto. Dall’altra parte non vedevo quegli occhi convinti. L’ho sempre detto - ha raccontato a Radiosei - anche durante la partita. Tra i tifosi c’era timore, vedendo gli occhi dei miei compagni, invece, avevo sensazioni positive». Ledesma aveva fatto una promessa alla moglie e ai figli: «L’avremmo portata a casa. Io non ero al meglio e durante la partita, su una giocata di Destro, ho sentito un dolore ». Ledesma chiuse quel derby zoppicando, fu sostituito. Al suo posto entrò Stefano Mauri, il capitano dell’epoca, alzò al cielo la Coppa Italia di Roma: «A molti piacerebbe che non se ne parlasse più di questa partita, ma la verità è che se ne parlerà ancora per tanto tempo. La Lazio di oggi è senza dubbio più forte e completa di quella del 2013. Non vedo l’ora di tornare all’Olimpico. Radu? Merita una giornata per lui. Ha fatto la storia della Lazio ed è stato un leader in campo e nello spogliatoio. Daremo il giusto tributo a Stefan». Mauri era acciaccato, entrò, servì Candreva, assistman di Lulic: «Quando s’è fatto male Ledesma non pensavo di entrare». Triangolazione Candreva-Mauri-Candreva, cross per Lulic. Gol al minuto 71, alle 19,27 dell’eterno 26 maggio.