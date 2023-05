Lazio, la festa del 26 maggio e lo sfottò ai tifosi della Roma

ROMA - La Lazio fa festa per i dieci anni della Coppa Italia indimenticabile, quella del 26 maggio 2013 vinta in finale contro la Roma. Decisivo Senad Lulic, che nel pomeriggio del match contro la Cremonese è il grande protagonista del party pre-partita. Foto sotto la Curva Nord con la Coppa, poi dagli spalti spunta lo striscione 'Lulic 71' coppa in faccia', slogan del 2013 mai invecchiato dalle parti dei tifosi laziali. Un chiaro sfottò ai supporter della Roma, negli ultimi giorni presi di mira sui social e non solo da tanti sfottò relativi proprio al 26 maggio.