Lazio, il dietro della festa: le scintille a distanza tra Tare e Klose

ROMA - Tutti felici e contenti in casa Lazio tra nuovi ed ex giocatori. La festa all’Olimpico andata in scena per il match con la Cremonese rimarrà negli annali: gli applausi e i cori per i campioni del 26 maggio 2013, la gioia immensa per la vittoria e la Champions conquistata. Un pomeriggio incredibile, che però contiene una piccola nota negativa. Miro Klose, ex bomber e mito del 26 maggio, nel post partita è tornato a parlare del suo addio: “Una serata spettacolare, sono emozionato. La Lazio mi ha lasciato tanto, difficile da dimenticare. Magari un giorno torno qui da allenatore. Per me però è importante non dire bugie, non mi hanno proposto un contratto alla fine. Volevo andare via, ma non ho mai ricevuto un’offerta dalla Lazio. Tanti giocatori non sono andati via bene da qui, la società deve cambiare un po’ e fare come oggi. Lulic, Radu, Mauri non si dimenticano. Sono leggende, non si può dire l’ultimo giorno che non hanno più il contratto. Conta anche l’uomo, non solo il giocatore”.