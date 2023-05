Lazio, il messaggio di Luis Alberto dopo la festa: "Non è stato facile..."

ROMA - Luis Alberto parla della festa della Lazio all'Olimpico su Instagram. Con un post ringrazia tutti i tifosi e spiega pure il suo momento. Che è particolare: felice per la Champions conquistata, triste per quello accaduto al suo amico Sergio Rico. Il Mago ha scritto: "Ieri è stata una festa, siamo in Champions e abbiamo salutato una leggenda della Lazio come Stefan, ma per me è stato difficile a livello personale per quanto accaduto al mio amico Sergio Rico a cui va il mio pensiero e tutto il mio sostegno. Grazie a tutti per il vostro supporto, è stato bello poter festeggiare con voi". Insieme ai figli ha fatto il giro del campo, si è fermato sotto la Nord, si è fatto coccolare dai tifosi. La stagione sta per finire: ora bisogna battere l'Empoli e chiudere definitivamente al secondo posto. Con un pensiero all'amico Sergio Rico, sperando che vada tutto per il meglio.