Lazio, Pedro e il post per i tifosi: “Avanti insieme”

ROMA - Sette presenze e sei assist, Pedro il suo importante contributo alla Lazio lo ha dato. E tanto. Uomo importante in campo, fondamentale fuori per i giovani e non solo. Due giorni dopo la festa all’Olimpico lo spagnolo su Instagram ha scritto: “Bella serata, sono molto fiero di questa famiglia. Andiamo sempre avanti”. Un messaggio di ringraziamento, per i tifosi, per la squadra. E chissà, magari un augurio anche per un futuro insieme. Pedro è in scadenza di contratto, a fine campionato si parlerà di rinnovo. I tifosi gli chiedono solo di rimanere: “Resta con noi”. In due stagioni è entrato nei cuori di tutti i laziali. La sua permanenza sarebbe importantissima anche in vista della Champions League.