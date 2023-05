Lazio, Peruzzi può tornare: lo scenario e il ruolo previsto

ROMA - Una Lazio formato Champions in campo e fuori. Si va verso una mini rivoluzione anche a livello dirigenziale. In ballo c’è il futuro del ds Igli Tare, in scadenza di contratto a fine giugno e ancora senza conferma. Futuro incerto, ma soprattutto indecifrabile. A Formello niente è scontato. La Lazio ha comunque bisogno di uomini importante da inserire, ecco perché da settimane girano voci sul possibile ritorno di Angelo Peruzzi.

Lazio-Peruzzi, il possibile ritorno

L’ex portiere ha per cinque anni ricoperto il ruolo di club manager. Uomo chiave per Simone Inzaghi, poi nell’estate del 2021 l’addio per divergenze con la società. Ha avuto un colloquio in tempi recenti con Sarri, che lo vorrebbe di nuovo alla Lazio. Serve una figura che faccia da raccordo tra società e squadra. Peruzzi non sarebbe comunque l’unico candidato. Dopo Empoli, a campionato chiuso, Lotito alzerà il sipario sulle prossime manovre: futuro Tare, mercato, club manager. Tre questione fondamentali sul tavolo.