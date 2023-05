Lazio, a Empoli altro pieno di tifosi: nuovi biglietti in vendita

ROMA - Pieno di tifosi pure a Empoli, la Lazio non sarà affatto sola nell’ultimo match della stagione. C’è in palio il secondo posto, bisogna vincere e confermarsi. Saranno solo 3.100 i laziali nel settore ospiti del Castellani. Ma la Lazio, con un comunicato, ha diramato la notizia dell’apertura di un nuovo settore: “La S.S. Lazio comunica che in vista della gara Empoli-Lazio, in considerazione dell’esaurimento del settore “Curva Sud Ospiti” (3100 posti), i tifosi biancocelesti potranno acquistare i tagliandi del settore “Tribuna Laterale Sud” (750 posti) al costo di 30 € comprensivo di prevendita”. Crescerà allora il numero di tifosi in trasferta. Sarà l’ultimo abbraccio alla squadra prima di andare in vacanza.