Lazio, Luis Alberto esulta per il Siviglia: è scatenato sui social

ROMA - Il Siviglia nel cuore di Luis Alberto. Sempre e per sempre. Il giocatore della Lazio ha esultato sui social dopo la vittoria del club andaluso in finale di Europa League contro la Roma. Insieme alla moglie Patricia, tifosissima anche lei del Siviglia, hanno seguito il match in tv. Poi l’esultanza e la gioia mostrate in diverse storie su Instagram. Luis indossa la maglia del Cadice, il club della sua città. Il motivo? Lo spiega direttamene lui: “Perché quando andiamo a soffrire non c’è miglior maglietta che questa!”. Sorrisi e abbracci a fine partita, con la tv sullo sfondo che mostra le immagini dei giocatori spagnoli in festa. E la dedica del calciatore della Lazio è speciale: il pensiero non può che andare al suo amico ed ex compagno Sergio Rico, in gravi condizioni in ospedale per una caduta da cavallo.