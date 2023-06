Lazio, la carica di Casale: "Vogliamo il secondo posto a tutti i costi"

"Vogliamo conquistare a tutti i costi il secondo posto". Sono le parole di Nicolò Casale, che ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della società alla vigilia di Empoli-Lazio. "Adesso abbiamo raggiunto matematicamente il terzo posto - aggiunge il difensore - e la Champions, ma manca ancora l'ultima partita. Il futuro della prossima stagione, una volta che hai conquistato il secondo posto e vuoi migliorarti puoi fare solo una cosa: vincere lo scudetto. Ci può aiutare mentalmente per il prossimo anno. Record clean sheets? Sarebbe un bellissimo obiettivo per tutta la squadra, soprattutto per i portieri e per noi difensori. Cercheremo di raggiungere anche questo obiettivo".

Lazio, offerto Reinier: chi è il giocatore jolly del Real Madrid Casale: "Mi porto dentro i due derby vinti" Ancora sulla Champions League: "Chi sogno di affrontare? Questo ancora non l'ho pensato, sarà la prima volta nella mia carriera che giocherò in Champions League. Sinceramente ogni squadra è difficile da affrontare e sarà una grande emozione ovviamente". Poi sulla stagione della Lazio: "Ci sono tanti momenti chiave. Sicuramente i due derby vinti. Io sono rimasto impressionato anche l’ultima partita in casa con uno stadio così pieno. Ho vissuto una bellissima emozione, non solo io. Parlando anche con tanti miei compagni. Ci sono stati dei bei momenti, ma quelli che porto dentro sono i due derby vinti".

Casale: "Rapporto bellissimo con i tifosi" Ritornando sui tifosi biancocelesti: "Sono rimasto veramente a bocca aperta per quanto ci sono stati vicini, in trasferta e in casa, anche nel momento di difficoltà. Ho instaurato un rapporto bellissimo perché comunque è gente che ti sta sempre vicino, tanta gente anche qui al centro sportivo che ti fa sentire importante e non ti fa mai stare solo". Infine sulla sfida da ex all'Empoli: "Sono cresciuto tanto a Empoli dove ho vinto un campionato con un allenatore che mi ha dato tanto e fatto crescere. Non avrei mai pensato di arrivare a questi livelli. Quando poi ci arrivi l’importante è mai accontentarsi e cercare di fare sempre meglio".

