La Lazio sfotte la Roma su TikTok: spunta il Siviglia, tifosi impazziti

ROMA - "Non vediamo l'ora di ascoltare l'inno della Champions League". Così la Lazio sul suo profilo TikTok , mentre si gode il piazzamento europeo raggiunto tramite il campionato. L'ultima giornata contro l'Empoli ci dirà se i biancocelesti riusciranno a chiudere al secondo posto, intanto però il club si diverte sui social e scaglia frecciate alle rivali, soprattutto alla Roma .

Il TikTok della Lazio punge la Roma

Sta diventando consuetudine tra le squadre mandarsi delle stoccate a distanza tramite il web. L'ha fatto il Feyenoord con la Roma e l'ha fatto la Lazio con le sue avversarie. Nel video pubblicato su TikTok si vede il famoso attore Andy Stitzer rappresentare la Lazio e mettere a tutto volume l'inno della Champions, scatenando le reazioni delle altre squadre, Inter, Juventus, Atalanta e Milan, a loro volta interpretate da altri attori. Nella scenetta è presa di mira soprattutto la Roma, rimasta fuori dalle prime quattro in Serie A: non solo è costretta ad ascoltare la musichetta tanto ambita, ma alla fine del video spunta anche il Siviglia, fresco vincitore della finale di Europa League contro i giallorossi. Doppia beffa, per la gioia dei tifosi laziali.