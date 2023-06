Lazio, bilancio Immobile: infortuni sì, ma pure gol

ROMA - Un’ultima partita in campionato, poi la Nazionale. Ciro Immobile non vede l’ora di chiudere una stagione maledetta. Quattro infortuni muscolari più l’incidente di metà aprile. La malasorte lo ha sempre accompagnato, eppure i numeri sono comunque dalla sua parte . Ha giocato poco, vero, ma alla fine contano i risultati.

Lazio, i numeri di Immobile calcolando gli infortuni

Ciro è pronto a chiudere in bellezza a Empoli. Ad oggi in campionato ha giocato 30 partite, segnato 12 gol e servito 4 assist. Tradotto: in più della metà dei match disputati c’è comunque il suo zampino tra reti e passaggi vincenti. E poco importa se questa che si chiude è la sua peggior annata laziale in termini realizzativi. Nel 2018/19 si era fermato a 15 gol in Serie A senza riportare la stessa quantità di infortuni. Il conto totale dice dice 196 reti tra coppe e campionato. Gliene mancano 4 per tagliare il traguardo dei 200 gol. Immobile rimane il bomber dei bomber nonostante gli infortuni. É sempre lì alla ricerca di un pallone da buttare dentro.