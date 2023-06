Lazio, Romagnoli: "Secondo posto e Champions. Gli scettici..."

EMPOLI - “Sono contento, volevamo arrivare secondi. Abbiamo fatto un campionato grandissimo, ci credevamo solo noi. Già lo scorso anno, parlando con Tare, pensavamo di arrivare secondi. Sono felice per il gol". Alessio Romagnoli si gode il gol all'Empoli e il secondo posto. Il difensore al primo anno con la maglia della Lazio si è subito rivelato un giocatore importantissimo. E sulla scelta di vestire la maglia biancoceleste, a Dazn ha spiegato: "Qui ho trovato un progetto convincente, sapevo di far bene in una squadra forte. Al Milan era finito un ciclo con la vittoria dello scudetto, giusto andare via dopo tanti anni. I rossoneri li ringrazierò sempre, ma sono felice qua. Sarri? Un maestro, uno dei pochi uomini di calcio. Siamo contenti, è esigente e bravo. La stagione è al di sopra di tanti pensieri di persone che non ci davano in Champions”.