Empoli-Lazio 0-2, le pagelle: Provedel super, i segnali di Immobile

Le pagelle della Lazio dopo la vittoria per 2-0 a Empoli.

Sarri (squal. in panchina Martusciello) 8

Un voto all’impresa, riuscita solo altre tre volte nella storia della Lazio. Secondo sul campo davanti all’Inter, al Milan, alla Roma, all’Atalanta e alla Juve. Conta l’ingresso in Champions e l’idea di un ciclo appena iniziato.

Provedel 7,5

Mancini ha preferito Vicario. Il miglior portiere del campionato, dopo 90 minuti da spettatore, blinda il secondo posto con una parata super sulla botta violentissima di Cambiaghi. Ventunesimo clean sheet. Una parata da 3 o 4 milioni di euro in bilancio.

Hysaj 6,5

Si nota e non solo perché si è fatto biondo. Prova di sostanza e di combattimento.

Patric 6,5

Sarri gli concede l’ultima da titolare. Come al solito si fa trovare pronto.

A. Romagnoli 7

Sale in cielo, sull’angolo di Luis Alberto, e inzucca il pallone decisivo. Era destino timbrasse il campionato super della Lazio: in estate, per primo, aveva parlato di Champions.

Casale (26’ st) 6

Entra con sicurezza.

Lu. Pellegrini 6,5

Un segnale in previsione del possibile riscatto. La prima volta da titolare in campionato con la Lazio. Gestisce bene la palla, corsa infinita.

S. Milinkovic 7

Una palla al bacio per Ciro, tanto impegno. Gioca con il cuore la probabile ultima partita con la Lazio. Era diffidato, il cartellino giallo lo costringerà a saltare il debutto del prossimo campionato, se resterà in Italia.

Bertini (48’ st) sv

Vecino 6

Tampona, cuce e contrasta. Essenziale.

Cataldi (26’ st) 6

Torna dopo l’infortunio di fine aprile e un mese di stop per gestire la palla.

Luis Alberto 8

Ci mette mezz’ora a carburare, poi assume il comando delle operazioni. Dal suo angolo pieno di effetto nasce il gol di Romagnoli. Mette la firma sul 2-0. Giusto premio a un girone di ritorno straordinario. Ora Lotito non se la faccia scappare. Si riparte dal Mago.

Felipe Anderson 5,5

È arrivato esausto e senza energie, a fine campionato. Merita l’assoluzione perché non si è mai riposato. Le vacanze sono un’urgenza.

Immobile 7

Sale presto di tono. Un colpo di testa, un destro volante murato da Cacace, il pallonetto sventato da Vicario. Chiude con l’assist per Luis Alberto. Segnali del vero Ciro pensando alla Champions.

Pedro 6

Pattina in folle, senza ingranare.

Zaccagni (18’ st) 6,5

Aggiunge freschezza, lavorando dei buoni palloni.