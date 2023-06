Lazio, l’emozione di Immobile: post social per squadra e tifosi

ROMA - È mancato in campo troppe volte. Ma la sua presenza fuori, Ciro Immobile, l’ha fatta sentire. Il bomber della Lazio chiude una stagione sfortunata. Quattro infortuni, un incidente in auto. Il capitano non ha mai mollato senza nascondere la sofferenza di restare fuori per tanto tempo. Ora esulta con il secondo posto e la Champions conquistata. Su Instagram il post per squadra e tifosi: “Sono davvero orgoglioso di quello che è stato fatto. Raggiungere un obiettivo così fortemente voluto da parte di tutti è stato per me una gioia che mi ripaga dai tanti dolori che ho avuto quest’anno. Grazie a questo magnifico gruppo e grazie a voi che ci avete sostenuto dall’inizio alla fine sia in casa e in trasferta. Forza Lazio!”. Parole da leader, da uomo vero che non nasconde un po’ di sofferenza. Chiuderà la stagione con la maglia della Nazionale. Lì va a caccia di rivincita, poi il meritato riposo per tornare carico in vista del prossimo campionato.