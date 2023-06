Lazio, il ‘Miracolo’ e il post con Troisi: tifosi scatenati

ROMA - C’è un commento sotto l’ultimo post condiviso della Lazio che racchiude alla perfezione il momento: “E ora senza campionato che facciamo?”. Eh, bella domanda. La società biancoceleste cerca di soddisfare la sete dei laziali con un video che diventa subito virale. “Ma alla fine questo secondo posto cosa è stato?”, recita il titolo. Nelle immagini ci sono degli spezzoni del film ‘Ricomincio da tre’ di Troisi con Lello Arena. I due parlano della filosofia del miracolo, invocato più volte (anche in conferenza stampa) da Maurizio Sarri. Un secondo posto che forse sì, ha il sapore del miracolo. E proprio per quello viene festeggiato ancora a grande voce sui social e non solo.