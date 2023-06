Lazio, Tare e il pranzo d’addio: “Qui una famiglia”

FORMELLO - “Il ricordo più bello degli ultimi 18 anni, l’abbraccio vostro che siete stati come una famiglia per me. Grazie a tutti”. Recita così il post Instagram di Igli Tare. Addio alla Lazio già formalizzato e ufficiale. Il tutto sarà realtà il prossimo 30 giugno con il contratto scaduto e non più rinnovato. Con un pranzo, ieri a Formello, si è chiusa la sua era. Diciotto anni da laziale: prima da calciatore, poi da dirigente. Sorrisi, trofei, sconfitte e delusioni. Il percorso è stato lungo. Le strade ora si dividono, Igli cercherà fortuna altrove. Difficile staccarsi dalla famiglia Lazio, ma è pronto per chissà quale avventura. E a Formello già si studia il nuovo piano dirigenziale. Con Lotito e Sarri, a fare mercato, con molta probabilità ci saranno Fabiani e Calveri. Restyling completato.