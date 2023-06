Lazio, Pedro tra vacanze e rinnovo: relax prima della firma

ROMA - Sorrisi, tuffi, sole e mare cristallino. Pedro si diverte alle Maldive, le vacanze sono scattate subito dopo il match contro l’Empoli e la festa per il secondo posto. Foto con gli squali perché un po’ di adrenalina, per uno abituato a grandi partite, serve sempre. Le ferie per lo spagnolo e tutta la Lazio dureranno sino ai primi di luglio. Poi le visite mediche a Formello e la partenza per il ritiro di Auronzo. Pedrito è in scadenza il 30 giugno, da mesi si parla del suo rinnovo. Il pressing di Lotito è stato continuo. C’è una base di accordo: contratto di due anni a 2 milioni più bonus, intesa valida fino al 2025, quando lo spagnolo avrà quasi 38 anni (36 li compirà a luglio). Si attenderà il ritorno dalle vacanze per la firma e l’annuncio. Servirà la sua esperienza per la Champions.