Lazio, Immobile e la cena a Capri: spunta un ex compagno

CAPRI - Fine del ritiro in Sardegna e due giorni di riposo concessi dal ct Mancini a tutti i giocatori. Ciro Immobile incluso, che appena terminata l’amichevole azzurra contro il Cagliari Primavera è subito volato a Capri con sua moglie Jessica e diversi amici. Cena suggestiva al ristorante Paolino tra piatti, canzoni napoletane e risate. A tavola, accanto a lui, spunta pure Marco Verratti. I due, rimasti molto amici dopo l’avventura a Pescara, condividono oggi l’esperienza con l’Italia. Il giocatore del PSG, accompagnato dalla moglie Jessica Aidi, è scatenato a tavola. Per loro un po’ di riposo prima del rientro a Coverciano previsto per domenica pomeriggio. Si inizierà a fare sul serio in vista delle finali di Nations League. Poi scatteranno le vere vacanze.