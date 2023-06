Champions, la Lazio sarà in terza fascia: i pericoli dell’urna

ROMA - I tifosi della Lazio già in fermento per la prossima stagione. A luglio il via con il ritiro di Auronzo, poi ad agosto l’inizio del campionato, poco dopo il ritorno in Champions League. I biancocelesti ai sorteggi del 31 agosto saranno in terza fascia. C’è attesa per capire quali squadre si qualificheranno nei turni preliminari. Terza fascia (per via del ranking) che già pronostica una sfida con un top club. Le possibili avversarie: Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia ed eventualmente Feyenoord se l’Inter non vincesse la Champions League. E poi: Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal e Shakhtar Donetsk (se i nerazzurri non dovessero vincere a Istanbul). Le date del girone saranno tra il 19 settembre e il 13 dicembre.