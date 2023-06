Lazio, Luis Alberto in vacanza a Ibiza: in barca con un ex Liverpool

Le vacanze di Luis Alberto

Ha scelto Ibizia come meta per svagarsi in compagnia della moglie Patricia e del suo amico Alberto Moreno, in forza al Villarreal (ex Liverpool), ma in passato accostato anche alla Lazio. Su Instagram lo spagnolo ha scritto: "La famiglia che si sceglie", condividendo un post mentre è in barca con la moglie e gli amici. In attesa che le fatiche di campo tornino a bussare.